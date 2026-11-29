Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью Al Jazeera. При этом любые уступки в пользу России лишь побудят ее продолжать войну.

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Зеленский сделал предложение Трампу

В ходе беседы Зеленский подтвердил, что Украина наносила удары по российским кораблям в Балтийском море. Силы обороны также провели операцию у побережья Ливии, но Зеленский признал, что были определенные ошибки, которые нужно исправить дипломатическим путем. Зеленский при этом признал, что были определенные ошибки, которые нужно исправить дипломатическим путем.

Кроме того, Зеленский предложил Трампу организовать "пакет победы". В таком случае США должны были бы предоставить Украине значительный пакет вооружений, если РФ не остановит войну. Даже одного предупреждения было бы достаточно, чтобы усилить давление на диктатора Путина.

Зеленский добавил, что Украина готова прекратить огонь на нынешней линии фронта и перейти к переговорам. Это уже значительная уступка со стороны нашего государства.

Добавим, что по состоянию на 29 ноября Россия потеряла более 1 миллиона 653 тысяч человек личного состава. Так наши защитники уничтожили 12 521 танк, 26 047 боевых бронированных машин, 52 943 артиллерийские системы и т. д.