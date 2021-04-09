Зеленский отдал самолет и вертолет Госуправления делами на нужды ВСУ
Президент Владимир Зеленский передал самолет и вертолет Государственного управления делами на нужды украинской армии. Соответствующее решение он принял 9 апреля.
Источник:Офис Президента
Министерство обороны получит от ГУД самолет Ан-148-100В и вертолет Ми-8МТВ-1. Об этом говорится в указе № 154/2021, обнародованном на сайте главы государства.
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Этим документом президент по предложению Государственного управления делами согласовал передачу самолета Ан-148-100В и вертолета Ми-8МТВ-1, находящихся в управлении ГУД, к сфере управления Министерства обороны Украины,
– говорится в указе.
На сайте ОП также добавили, что Кабмин и Госуправление делами должны обеспечить передачу в установленном порядке указанных объектов государственной собственности с управления ГУД в сферу управления Минобороны.
Что известно об Ан-148 и Ми-8: коротко
- Антонов Ан-148 – региональный реактивный пассажирский самолет.
- Крейсерская скорость полета самолета составляет 780 – 850 километров в час, а крейсерская высота полета – до 12 200 метров.
- Ми-8 – многоцелевой вертолет, который является самым массовым с двумя двигателями в мире, один из самых массовых в истории авиации.
- Его широко используют для выполнения многих гражданских и военных задач.
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