Президент Владимир Зеленский передал самолет и вертолет Государственного управления делами на нужды украинской армии. Соответствующее решение он принял 9 апреля.

Министерство обороны получит от ГУД самолет Ан-148-100В и вертолет Ми-8МТВ-1. Об этом говорится в указе № 154/2021, обнародованном на сайте главы государства.

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Этим документом президент по предложению Государственного управления делами согласовал передачу самолета Ан-148-100В и вертолета Ми-8МТВ-1, находящихся в управлении ГУД, к сфере управления Министерства обороны Украины,

– говорится в указе.

На сайте ОП также добавили, что Кабмин и Госуправление делами должны обеспечить передачу в установленном порядке указанных объектов государственной собственности с управления ГУД в сферу управления Минобороны.

Обратите внимание! Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

Что известно об Ан-148 и Ми-8: коротко