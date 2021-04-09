Зеленський віддав літак і вертоліт Держуправління справами на потреби ЗСУ
Президент Володимир Зеленський передав літак і вертоліт Державного управління справами на потреби української армії. Відповідне рішення він ухвалив 9 квітня.
Джерело:Офіс Президента
Міністерство оборони отримає від ДУС літак Ан-148-100В і вертоліт Мі-8МТВ-1. Про це йдеться в указі № 154/2021, оприлюдненому на сайті глави держави.
Читайте також "Антонов" будує літаки Ан-178 для ЗСУ: компанія показала виробництво
Цим документом президент за пропозицією Державного управління справами погодив передачу літака Ан-148-100В і вертольота Мі-8МТВ-1, що перебувають в управлінні ДУС, до сфери управління Міністерства оборони України,
– повідомляється в указі.
На сайті ОП також додали, що Кабмін та Держуправління справами повинні забезпечити передачу в установленому порядку зазначених об'єктів державної власності з управління ДУС до сфери управління Міноборони.
Поділитися новиною