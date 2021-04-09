Президент Володимир Зеленський передав літак і вертоліт Державного управління справами на потреби української армії. Відповідне рішення він ухвалив 9 квітня.

Міністерство оборони отримає від ДУС літак Ан-148-100В і вертоліт Мі-8МТВ-1. Про це йдеться в указі № 154/2021, оприлюдненому на сайті глави держави.

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Цим документом президент за пропозицією Державного управління справами погодив передачу літака Ан-148-100В і вертольота Мі-8МТВ-1, що перебувають в управлінні ДУС, до сфери управління Міністерства оборони України,

– повідомляється в указі.

На сайті ОП також додали, що Кабмін та Держуправління справами повинні забезпечити передачу в установленому порядку зазначених об'єктів державної власності з управління ДУС до сфери управління Міноборони.