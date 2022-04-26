Об этом Зеленский сообщил в обращении к украинцам 26 апреля, сообщает 24 канал. Президент поблагодарил врачей Охматдета за их труд, а также за то, что они при любых обстоятельствах спасают жизнь и стараются восстановить у детей ощущение мира.

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Перед записью вечернего обращения уже традиционно подписал указ о награждении наших героев. Государственными наградами отмечены 243 военнослужащих Вооруженных Сил Украины,

– сказал Зеленский.

Он поблагодарил всех украинских защитников и защитниц за огромный героизм в защите нашего государства. А также почтил память каждого кто отдал жизнь за Украину.

Вечернее обращение Зеленского за 26 апреля: видео