Про це Зеленський повідомив у зверненні до українців 26 квітня, повідомляє 24 канал. Також президент подякував лікарям Охматдиту за їхню працю, а також за те, що вони за будь-яких обставин рятують життя і стараються відновити у дітей відчуття миру.

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Перед записом вечірнього звернення вже традиційно підписав указ про нагородження наших героїв. Державними нагородами відзначені 243 військовослужбовці Збройних Сил України,

– сказав Зеленський.

Він подякував усім українським захисникам і захисницям за величезний героїзм у захисті нашої держави. А також вшанував пам'ять кожному, хто віддав життя за Україну.

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