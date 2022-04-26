Кількість озвучив президент Володимир Зеленський 25 квітня. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на звернення глави держави.

Напередодні 188 військових ЗСУ та 5 співробітників СБУ відзначили держнагородами

Скільки службовців загалом нагородили

Президент надав звання Героя України 142 службовцям. Всі вони проявили неймовірну мужність у боротьбі проти російського вторгнення. А ось загалом відзначили держнагородами майже 10 тисяч наших захисників.

Щодо інших нагород, то немає днів, коли президент не підписував указ про їхнє вручення. Для прикладу 25 квітня відзначили ще 280 військових.

Звернення президента України за 25 квітня: дивіться відео