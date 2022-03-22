Соответствующий указ №157/2022 опубликован на сайте главы Украины.

​К теме Ордены и звания Герой Украины для них – это минимум, – Зеленский вручил награды разведчикам

Военные награждены за личное мужество и самоотверженные действия, выявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и за верность военной присяге.

Владимир Зеленский отметил военнослужащих:

орденом Богдана Хмельницкого;

"За мужество";

орденом Даниила Галицкого;

"За военную службу Украины";

"Защитнику Отчизны".