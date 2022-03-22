Соответствующий указ №157/2022 опубликован на сайте главы Украины.
К теме Ордены и звания Герой Украины для них – это минимум, – Зеленский вручил награды разведчикам
Военные награждены за личное мужество и самоотверженные действия, выявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и за верность военной присяге.
Владимир Зеленский отметил военнослужащих:
- орденом Богдана Хмельницкого;
- "За мужество";
- орденом Даниила Галицкого;
- "За военную службу Украины";
- "Защитнику Отчизны".
Ночное обращение Зеленского за 21 марта: смотрите видео