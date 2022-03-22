Соответствующий указ №157/2022 опубликован на сайте главы Украины.

​К теме Ордены и звания Герой Украины для них – это минимум, – Зеленский вручил награды разведчикам

Военные награждены за личное мужество и самоотверженные действия, выявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и за верность военной присяге.

Владимир Зеленский отметил военнослужащих:

  • орденом Богдана Хмельницкого;
  • "За мужество";
  • орденом Даниила Галицкого;
  • "За военную службу Украины";
  • "Защитнику Отчизны".

Ночное обращение Зеленского за 21 марта: смотрите видео