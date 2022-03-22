Відповідний указ №157/2022 опубліковано на сайті глави України.
Військових нагороджено за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України та за вірність військовій присязі.
Володимир Зеленський відзначив військовослужбовців:
- орденом Богдана Хмельницького;
- "За мужність";
- орденом Данила Галицького;
- "За військову службу Україні";
- "Захиснику Вітчизни".
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