Відповідний указ №157/2022 опубліковано на сайті глави України.

Військових нагороджено за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України та за вірність військовій присязі.

Володимир Зеленський відзначив військовослужбовців:

орденом Богдана Хмельницького;

"За мужність";

орденом Данила Галицького;

"За військову службу Україні";

"Захиснику Вітчизни".

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