Президент нагороджував захисників особисто. Задля безпеки розвідників, їхні імена публічно не оголосили, повідомляє 24 канал.

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Президент нагородив українських розвідників

Зеленський 20 березня особисто вручив державні нагороди українським розвідникам.

Прошу поставитись із розумінням – я не можу назвати публічно їхніх імен. Але повірте, що внесок цих людей у нашу оборону настільки вагомий, що ордени та звання Герой України для них – це мінімум, який ми можемо їм дати, щоб просто віддячити,

– зауважив президент.

Він підсумував, що завдяки усім нашим героям, ми непогано тримаємось, а Україна – живе.

Дивіться нічне звернення Володимира Зеленського: