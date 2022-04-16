Владимир Зеленский наградил военных, рискующих жизнью для защиты Украины. Об этом стало известно 16 апреля.
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении военнослужащих, которые мужественно стоят на защите нашего государства и, рискуя жизнью, дают отпор врагу,
– говорится в сообщении.
Среди них есть военные Госспецсвязи:
- полковник Дмитрий Глядченко;
- полковник Вадим Дубенков.
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