Владимир Зеленский наградил военных, рискующих жизнью для защиты Украины. Об этом стало известно 16 апреля.

К теме Зеленский отметил 237 военнослужащих ВСУ государственными наградами, из них 34 – посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении военнослужащих, которые мужественно стоят на защите нашего государства и, рискуя жизнью, дают отпор врагу,

– говорится в сообщении.

Среди них есть военные Госспецсвязи:

полковник Дмитрий Глядченко;

полковник Вадим Дубенков.

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