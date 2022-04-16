Володимир Зеленський нагородив військових, які ризикують життям задля захисту України. Про це стало відомо 16 квітня.
До теми Зеленський відзначив 237 військовослужбовців ЗСУ державними нагородами, з них 34 – посмертно
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження військовослужбовців, які мужньо стоять на захисті нашої держави та, ризикуючи життям, дають відсіч ворогу,
– мовиться в повідомленні.
Серед них є військові Держспецзв'язку:
- полковник Дмитро Глядченко;
- полковник Вадим Дубенков.
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