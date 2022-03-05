В указе от 4 марта награды получили 76 защитников и защитниц Украины. 37 из них – посмертно.

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"За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге", – говорится в указе Президента.

Зеленский наградил:

орденом Богдана Хмельницкого III степени

Бачкова Виталия Валентиновича (посмертно) – полковника

Гордиенко Юлию Андреевну (посмертно) – майора медицинской службы

Жовтяка Дмитрия Васильевича – лейтенанта

Индыченка Игоря Андреевича – лейтенанта

Ковбасюка Олеся Петровича – старшего лейтенанта

Кучерука Виталия Васильевича (посмертно) – лейтенанта

Усика Игоря Олеговича (посмертно) – старшего лейтенанта

Усова Станислава Руслановича (посмертно) – лейтенанта

Шишевского Александра Витальевича (посмертно) – капитана

Шимона Александра Михайловича (посмертно) – старшего лейтенанта

орденом "За мужество" II степени

Шутаныча Руслана Николаевича – старшего солдата

орденом "За мужество" III степени

Бытку Александра Витальевича (посмертно) – старшего солдата

Билецкого Ивана Юрьевича (посмертно) – солдата

Буткалюка Вячеслава Анатольевича – солдата

Васильчука Богдана Витальевича (посмертно) – солдата

Воробьева Максима Юрьевича – солдата

Гныдого Анатолия Олеговича (посмертно) – солдата

Гребенюка Сергея Васильевича (посмертно) – младшего сержанта

Григоренко Евгения Сергеевича (посмертно) – сержанта

Гука Станислава Михайловича – солдата

Гулькевича Владимира Владимировича (посмертно) – солдата

Добровольского Александра Витальевича – солдата

Добровского Ивана Александровича (посмертно) – старшего солдата

Жданянчина Николая Ивановича (посмертно) – солдата

Жогина Владислава Андреевича – солдата

Захаренко Леонида Павловича (посмертно) – старшего солдата

Зеленчука Артура Викторовича – солдата

Золотарева Евгения Михайловича (посмертно) – старшину 2 статьи

Иващенко Наталию Леонидовну (посмертно) – главного корабельного старшину

Ищука Юрия Александровича (посмертно) – солдата

Калитюка Александра Романовича – солдата

Канюка Юрия Игоревича – лейтенанта

Карпюка Владислава Александровича (посмертно) – солдата

Ковальчука Максима Викторовича – солдата

Кучера Георгия Петровича – главного сержанта

Левицкого Руслана Васильевича – солдата

Марчука Василия Владимировича (посмертно) – старшего солдата

Михайловского Алексея Алексеевича (посмертно) – старшего солдата

Науменко Дениса Игоревича (посмертно) – солдат

Никитчука Павла Алексеевича (посмертно) – солдата

Николенка Ивана Игоревича (посмертно) – солдата

Онищука Петра Леонидовича – солдата

Павлюка Владимира Петровича – старшего сержанта

Петька Андрея Васильевича – солдата

Посвистака Дмитрия Дмитриевича – старшего солдата

Пухтинского Антона Валентиновича (посмертно) – солдата

Савченко Артема Олеговича (посмертно) – солдата

Семенюка Александра Игоревича – солдата

Ситака Андрея Геннадьевича – солдата

Сладковского Николая Ивановича – старшего солдата

Сою Александра Анатольевича (посмертно) – штаб-сержанта

Тарасюка Ивана Григорьевича (посмертно) – главного сержанта

Телетьона Василия Васильевича (посмертно) – старшего сержанта

Теуту Николая Васильевича – солдата

Ткача Виктора Владимировича – сержанта

Топыху Игоря Викторовича (посмертно) – подполковника

Черначука Петра Александровича (посмертно) – старшего солдата

Чупака Юрия Александровича (посмертно) – главного корабельного старшину

Штефанюка Антона Александровича (посмертно) – солдата

Щетинского Юрия Ивановича – мастер-сержанта

Юзвака Алексея Витальевича – солдата

орденом Даниила Галицкого

Демидчука Игоря Александровича (посмертно) – старшего лейтенанта

Стельмаха Александра Анатольевича (посмертно) – штаб-сержанта

медалью "За военную службу Украины"

Слупского Андрея Владимировича – старшего солдата

медалью "Защитнику Отечества"