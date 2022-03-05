В указе от 4 марта награды получили 76 защитников и защитниц Украины. 37 из них – посмертно.
Смотрите также Украинцы – воины света, – Владимир Зеленский записал новое обращение
"За личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге", – говорится в указе Президента.
Зеленский наградил:
орденом Богдана Хмельницкого III степени
- Бачкова Виталия Валентиновича (посмертно) – полковника
- Гордиенко Юлию Андреевну (посмертно) – майора медицинской службы
- Жовтяка Дмитрия Васильевича – лейтенанта
- Индыченка Игоря Андреевича – лейтенанта
- Ковбасюка Олеся Петровича – старшего лейтенанта
- Кучерука Виталия Васильевича (посмертно) – лейтенанта
- Усика Игоря Олеговича (посмертно) – старшего лейтенанта
- Усова Станислава Руслановича (посмертно) – лейтенанта
- Шишевского Александра Витальевича (посмертно) – капитана
- Шимона Александра Михайловича (посмертно) – старшего лейтенанта
орденом "За мужество" II степени
- Шутаныча Руслана Николаевича – старшего солдата
орденом "За мужество" III степени
- Бытку Александра Витальевича (посмертно) – старшего солдата
- Билецкого Ивана Юрьевича (посмертно) – солдата
- Буткалюка Вячеслава Анатольевича – солдата
- Васильчука Богдана Витальевича (посмертно) – солдата
- Воробьева Максима Юрьевича – солдата
- Гныдого Анатолия Олеговича (посмертно) – солдата
- Гребенюка Сергея Васильевича (посмертно) – младшего сержанта
- Григоренко Евгения Сергеевича (посмертно) – сержанта
- Гука Станислава Михайловича – солдата
- Гулькевича Владимира Владимировича (посмертно) – солдата
- Добровольского Александра Витальевича – солдата
- Добровского Ивана Александровича (посмертно) – старшего солдата
- Жданянчина Николая Ивановича (посмертно) – солдата
- Жогина Владислава Андреевича – солдата
- Захаренко Леонида Павловича (посмертно) – старшего солдата
- Зеленчука Артура Викторовича – солдата
- Золотарева Евгения Михайловича (посмертно) – старшину 2 статьи
- Иващенко Наталию Леонидовну (посмертно) – главного корабельного старшину
- Ищука Юрия Александровича (посмертно) – солдата
- Калитюка Александра Романовича – солдата
- Канюка Юрия Игоревича – лейтенанта
- Карпюка Владислава Александровича (посмертно) – солдата
- Ковальчука Максима Викторовича – солдата
- Кучера Георгия Петровича – главного сержанта
- Левицкого Руслана Васильевича – солдата
- Марчука Василия Владимировича (посмертно) – старшего солдата
- Михайловского Алексея Алексеевича (посмертно) – старшего солдата
- Науменко Дениса Игоревича (посмертно) – солдат
- Никитчука Павла Алексеевича (посмертно) – солдата
- Николенка Ивана Игоревича (посмертно) – солдата
- Онищука Петра Леонидовича – солдата
- Павлюка Владимира Петровича – старшего сержанта
- Петька Андрея Васильевича – солдата
- Посвистака Дмитрия Дмитриевича – старшего солдата
- Пухтинского Антона Валентиновича (посмертно) – солдата
- Савченко Артема Олеговича (посмертно) – солдата
- Семенюка Александра Игоревича – солдата
- Ситака Андрея Геннадьевича – солдата
- Сладковского Николая Ивановича – старшего солдата
- Сою Александра Анатольевича (посмертно) – штаб-сержанта
- Тарасюка Ивана Григорьевича (посмертно) – главного сержанта
- Телетьона Василия Васильевича (посмертно) – старшего сержанта
- Теуту Николая Васильевича – солдата
- Ткача Виктора Владимировича – сержанта
- Топыху Игоря Викторовича (посмертно) – подполковника
- Черначука Петра Александровича (посмертно) – старшего солдата
- Чупака Юрия Александровича (посмертно) – главного корабельного старшину
- Штефанюка Антона Александровича (посмертно) – солдата
- Щетинского Юрия Ивановича – мастер-сержанта
- Юзвака Алексея Витальевича – солдата
орденом Даниила Галицкого
- Демидчука Игоря Александровича (посмертно) – старшего лейтенанта
- Стельмаха Александра Анатольевича (посмертно) – штаб-сержанта
медалью "За военную службу Украины"
- Слупского Андрея Владимировича – старшего солдата
медалью "Защитнику Отечества"
- Белошицкого Дмитрия Анатольевича – младшего сержанта
- Гавву Андрея Витальевича – солдата
- Гуреша Михаила Степановича – солдата
- Деньгину Валентину Святославовну – солдата
- Казаченко Романа Игоревича – солдата
- Ларионова Алексея Игоревича – старшего солдата
- Невинского Виталия Игоревича – старшего лейтенанта
- Пискуна Тараса Алексеевича – старшего лейтенанта
- Савченко Бориса Игоревича – старшего сержанта
- Савчука Юрия Михайловича – главного сержанта
- Слободяна Руслана Сергеевича – солдата
- Торгуна Сергея Захаровича – старшего солдата.