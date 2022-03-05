В указі від 4 березня нагороди отримали 76 захисників та захисниць України. 37 з них – посмертно.

Варте уваги Українці – воїни світла, – Володимир Зеленський записав нове звернення

"За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі", – йдеться в указі Президента.

Зеленський нагородив:

орденом Богдана Хмельницького III ступеня

  • Бачкова Віталія Валентиновича (посмертно) – полковника
  • Гордієнко Юлію Андріївну (посмертно) – майора медичної служби
  • Жовтяка Дмитра Васильовича – лейтенанта
  • Індиченка Ігоря Андрійовича – лейтенанта
  • Ковбасюка Олеся Петровича – старшого лейтенанта
  • Кучерука Віталія Васильовича (посмертно) – лейтенанта
  • Усика Ігоря Олеговича (посмертно) – старшого лейтенанта
  • Усова Станіслава Руслановича (посмертно) – лейтенанта
  • Шишевського Олександра Віталійовича (посмертно) – капітана
  • Шімона Олександра Михайловича (посмертно) – старшого лейтенанта

орденом "За мужність" II ступеня

  • Шутанича Руслана Миколайовича – старшого солдата

орденом "За мужність" III ступеня

  • Битку Олександра Віталійовича (посмертно) – старшого солдата
  • Білецького Івана Юрійовича (посмертно) – солдата
  • Буткалюка В’ячеслава Анатолійовича – солдата
  • Васильчука Богдана Віталійовича (посмертно) – солдата
  • Воробйова Максима Юрійовича – солдата
  • Гнидого Анатолія Олеговича (посмертно) – солдата
  • Гребенюка Сергія Васильовича (посмертно) – молодшого сержанта
  • Григоренка Євгена Сергійовича (посмертно) – сержанта
  • Гука Станіслава Михайловича – солдата
  • Гулькевича Володимира Володимировича (посмертно) – солдата
  • Добровольського Олександра Віталійовича – солдата
  • Добровського Івана Олександровича (посмертно) – старшого солдата
  • Жданянчина Миколу Івановича (посмертно) – солдата
  • Жогіна Владислава Андрійовича – солдата
  • Захаренка Леоніда Павловича (посмертно) – старшого солдата
  • Зеленчука Артура Вікторовича – солдата
  • Золотарьова Євгенія Михайловича (посмертно) – старшину 2 статті
  • Іващенко Наталію Леонідівну (посмертно) – головного корабельного старшину
  • Іщука Юрія Олександровича (посмертно) – солдата
  • Калитюка Олександра Романовича – солдата
  • Канюка Юрія Ігоровича – лейтенанта
  • Карпюка Владислава Олександровича (посмертно) – солдата
  • Ковальчука Максима Вікторовича – солдата
  • Кучера Георгія Петровича – головного сержанта
  • Левицького Руслана Васильовича – солдата
  • Марчука Василя Володимировича (посмертно) – старшого солдата
  • Михайловського Олексія Олексійовича (посмертно) – старшого солдата
  • Науменка Дениса Ігоровича (посмертно) – солдата
  • Нікітчука Павла Олексійовича (посмертно) – солдата
  • Ніколенка Івана Ігоровича (посмертно) – солдата
  • Онищука Петра Леонідовича – солдата
  • Павлюка Володимира Петровича – старшого сержанта
  • Петька Андрія Васильовича – солдата
  • Посвистака Дмитра Дмитровича – старшого солдата
  • Пухтинського Антона Валентиновича (посмертно) – солдата
  • Савченка Артема Олеговича (посмертно) – солдата
  • Семенюка Олександра Ігоровича – солдата
  • Сітака Андрія Геннадійовича – солдата
  • Сладковського Миколу Івановича – старшого солдата
  • Сою Олександра Анатолійовича (посмертно) – штаб-сержанта
  • Тарасюка Івана Григоровича (посмертно) – головного сержанта
  • Телетьона Василя Васильовича (посмертно) – старшого сержанта
  • Теуту Миколу Васильовича – солдата
  • Ткача Віктора Володимировича – сержанта
  • Топиху Ігоря Вікторовича (посмертно) – підполковника
  • Черначука Петра Олександровича (посмертно) – старшого солдата
  • Чупака Юрія Олександровича (посмертно) – головного корабельного старшину
  • Штефанюка Антона Олександровича (посмертно) – солдата
  • Щетинського Юрія Івановича – майстер-сержанта
  • Юзвака Олексія Віталійовича – солдата

орденом Данила Галицького

  • Демидчука Ігоря Олександровича (посмертно) – старшого лейтенанта
  • Стельмаха Олександра Анатолійовича (посмертно) – штаб-сержанта

медаллю "За військову службу Україні"

  • Слупського Андрія Володимировича – старшого солдата

медаллю "Захиснику Вітчизни"

  • Білошицького Дмитра Анатолійовича – молодшого сержанта
  • Гавву Андрія Віталійовича – солдата
  • Гуреша Михайла Степановича – солдата
  • Деньгіну Валентину Святославівну – солдата
  • Козаченка Романа Ігоровича – солдата
  • Ларіонова Олексія Ігоровича – старшого солдата
  • Невінського Віталія Ігоровича – старшого лейтенанта
  • Піскуна Тараса Олексійовича – старшого лейтенанта
  • Савченка Бориса Ігоровича – старшого сержанта
  • Савчука Юрія Михайловича – головного сержанта
  • Слободяна Руслана Сергійовича – солдата
  • Торгуна Сергія Захаровича – старшого солдата.