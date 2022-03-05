В указі від 4 березня нагороди отримали 76 захисників та захисниць України. 37 з них – посмертно.
Варте уваги Українці – воїни світла, – Володимир Зеленський записав нове звернення
"За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі", – йдеться в указі Президента.
Зеленський нагородив:
орденом Богдана Хмельницького III ступеня
- Бачкова Віталія Валентиновича (посмертно) – полковника
- Гордієнко Юлію Андріївну (посмертно) – майора медичної служби
- Жовтяка Дмитра Васильовича – лейтенанта
- Індиченка Ігоря Андрійовича – лейтенанта
- Ковбасюка Олеся Петровича – старшого лейтенанта
- Кучерука Віталія Васильовича (посмертно) – лейтенанта
- Усика Ігоря Олеговича (посмертно) – старшого лейтенанта
- Усова Станіслава Руслановича (посмертно) – лейтенанта
- Шишевського Олександра Віталійовича (посмертно) – капітана
- Шімона Олександра Михайловича (посмертно) – старшого лейтенанта
орденом "За мужність" II ступеня
- Шутанича Руслана Миколайовича – старшого солдата
орденом "За мужність" III ступеня
- Битку Олександра Віталійовича (посмертно) – старшого солдата
- Білецького Івана Юрійовича (посмертно) – солдата
- Буткалюка В’ячеслава Анатолійовича – солдата
- Васильчука Богдана Віталійовича (посмертно) – солдата
- Воробйова Максима Юрійовича – солдата
- Гнидого Анатолія Олеговича (посмертно) – солдата
- Гребенюка Сергія Васильовича (посмертно) – молодшого сержанта
- Григоренка Євгена Сергійовича (посмертно) – сержанта
- Гука Станіслава Михайловича – солдата
- Гулькевича Володимира Володимировича (посмертно) – солдата
- Добровольського Олександра Віталійовича – солдата
- Добровського Івана Олександровича (посмертно) – старшого солдата
- Жданянчина Миколу Івановича (посмертно) – солдата
- Жогіна Владислава Андрійовича – солдата
- Захаренка Леоніда Павловича (посмертно) – старшого солдата
- Зеленчука Артура Вікторовича – солдата
- Золотарьова Євгенія Михайловича (посмертно) – старшину 2 статті
- Іващенко Наталію Леонідівну (посмертно) – головного корабельного старшину
- Іщука Юрія Олександровича (посмертно) – солдата
- Калитюка Олександра Романовича – солдата
- Канюка Юрія Ігоровича – лейтенанта
- Карпюка Владислава Олександровича (посмертно) – солдата
- Ковальчука Максима Вікторовича – солдата
- Кучера Георгія Петровича – головного сержанта
- Левицького Руслана Васильовича – солдата
- Марчука Василя Володимировича (посмертно) – старшого солдата
- Михайловського Олексія Олексійовича (посмертно) – старшого солдата
- Науменка Дениса Ігоровича (посмертно) – солдата
- Нікітчука Павла Олексійовича (посмертно) – солдата
- Ніколенка Івана Ігоровича (посмертно) – солдата
- Онищука Петра Леонідовича – солдата
- Павлюка Володимира Петровича – старшого сержанта
- Петька Андрія Васильовича – солдата
- Посвистака Дмитра Дмитровича – старшого солдата
- Пухтинського Антона Валентиновича (посмертно) – солдата
- Савченка Артема Олеговича (посмертно) – солдата
- Семенюка Олександра Ігоровича – солдата
- Сітака Андрія Геннадійовича – солдата
- Сладковського Миколу Івановича – старшого солдата
- Сою Олександра Анатолійовича (посмертно) – штаб-сержанта
- Тарасюка Івана Григоровича (посмертно) – головного сержанта
- Телетьона Василя Васильовича (посмертно) – старшого сержанта
- Теуту Миколу Васильовича – солдата
- Ткача Віктора Володимировича – сержанта
- Топиху Ігоря Вікторовича (посмертно) – підполковника
- Черначука Петра Олександровича (посмертно) – старшого солдата
- Чупака Юрія Олександровича (посмертно) – головного корабельного старшину
- Штефанюка Антона Олександровича (посмертно) – солдата
- Щетинського Юрія Івановича – майстер-сержанта
- Юзвака Олексія Віталійовича – солдата
орденом Данила Галицького
- Демидчука Ігоря Олександровича (посмертно) – старшого лейтенанта
- Стельмаха Олександра Анатолійовича (посмертно) – штаб-сержанта
медаллю "За військову службу Україні"
- Слупського Андрія Володимировича – старшого солдата
медаллю "Захиснику Вітчизни"
- Білошицького Дмитра Анатолійовича – молодшого сержанта
- Гавву Андрія Віталійовича – солдата
- Гуреша Михайла Степановича – солдата
- Деньгіну Валентину Святославівну – солдата
- Козаченка Романа Ігоровича – солдата
- Ларіонова Олексія Ігоровича – старшого солдата
- Невінського Віталія Ігоровича – старшого лейтенанта
- Піскуна Тараса Олексійовича – старшого лейтенанта
- Савченка Бориса Ігоровича – старшого сержанта
- Савчука Юрія Михайловича – головного сержанта
- Слободяна Руслана Сергійовича – солдата
- Торгуна Сергія Захаровича – старшого солдата.