Об этом сказал президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 19 апреля. Он отметил, что из 286 человек 229 являются военнослужащими 36-й отдельной бригады морской пехоты, которая защищает Мариуполь.

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"Максимальная благодарность от всего украинского народа и 36-й бригаде, и "Азову", и 12-й бригаде Национальной гвардии Украины, и пограничникам, и добровольцам "Правого сектора", и 555 военному госпиталю, полицейским, терробороновцам.

Что происходит в Мариуполе

Зеленский сказал, что ситуация в Мариуполе максимально жесткая. Российские убийцы блокируют гуманитарные коридоры и не дают спасать людей. Кроме того, неизвестна судьба мариупольцев, депортированных в Россию и на оккупированные территории.

К сожалению, мы не слышим ответа от России на предложение обмена, который может позволить спасти мирных жителей и защитников Мариуполя.

– отметил президент.

Важно – полное обращение Зеленского: смотрите видео