Об этом сообщили в посольстве Соединенных Штатов Америки в Украине. Отметили, что россияне на юго-западе от Мариуполя держат для "фильтрации" около 20 тысяч украинцев.
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"Сценарий Путина не меняется. В фильтрационных лагерях в Чечне Россия также избивала, пытала и казнила мирных жителей. Мы поддерживаем Украину", – написали в посольстве.
Кроме этого, дипломаты рассказали, что от 5 тысяч до 7 тысяч человек содержатся в лагере вблизи села Безименное, что в Донецкой области. Оккупанты хотят депортировать их в Россию.
Россияне разворачивают "фильтрационные" лагеря
Вокруг Мариуполя рашисты развернули 4 таких объекта. В настоящее время они депортировали всех врачей из города в оккупированный Донецк. С ними нет никакой связи.