Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, отметив, что такие действия – недопустимое нарушение всех возможных норм международного права.

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Оккупанты вывозят людей из Мариуполя

Точно известно о вывозе:

жителей улиц Украинского казачества и Азовстальской,

жителей Виноградного,

а также тех, кто скрывался от российских бомбардировок в спортивном клубе на 17-м микрорайоне.

Сообщается, что Вооруженные Силы Украины отошли от мест массового скопления людей, чтобы не подвергать их опасности обстрелов. Этим воспользовались оккупанты.

Теперь россияне поступают с украинцами так же как в 1944 поступили с крымскими татарами,

– пишет Павел Кириленко

Он добавляет, что оккупанты отправляют мариупольцев в фильтрационные лагеря, проверяют телефоны и отбирают украинские документы. После этого части выдают свой оккупантский "аусвайс" и отправляют на территорию России.

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