Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, наголосивши, що такі дії – неприпустиме порушення всіх можливих норм міжнародного права.
До теми Окупанти скинули бомби на школу мистецтв у Маріуполі, де ховалося 400 жінок та дітей
Окупанти вивозять людей із Маріуполя
Точно відомо про вивезення:
- мешканців вулиць Українського козацтва та Азовстальської,
- жителів Виноградного,
- а також тих, хто переховувався від російських бомбардувань у спортивному клубі на 17-му мікрорайоні.
Повідомляється, що Збройні Сили України відійшли від місць масового скупчення людей, щоб не наражати їх на небезпеку обстрілів. Цим скористалися окупанти.
Тепер росіяни чинять з українцями так само як у 1944 році вчинили з кримськими татарами,
– пише Павло Кириленко
Він додає, що окупанти відправляють маріупольців у фільтраційні табори, перевіряють телефони та відбирають українські документи. Після цього частині видають свій окупантський "аусвайс" і відправляють на територію Росії.
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