Про це розповіли у посольстві Сполучених Штатів Америки в Україні. Зазначили, що росіяни на південному заході від Маріуполя тримають для "фільтрації" приблизно 20 тисяч українців.

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"Сценарій Путіна не змінюється. У "фільтраційних" таборах в Чечні Росія також била, катувала і страчувала мирних жителів. Ми підтримуємо Україну", – написали у посольстві.

Крім цього, дипломати розповіли, що від 5 тисяч до 7 тисяч людей утримують у таборі поблизу села Безіменне, що у Донецькій області. Окупанти хочуть депортувати їх у Росію.

Росіяни розгортають "фільтраційні" табори

Навколо Маріуполя рашисти розгорнули 4 такі об'єкти. Наразі вони депортували всіх лікарів з міста до окупованого Донецька. З ними немає жодного зв'язку.

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