Отметили 14 полков и бригад. Они получили наименования в честь исторических украинских деятелей.
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Почетные наименования
- 25 бригаде охраны общественного порядка Нацгвардии присвоено почетное наименование "имени князя Аскольда";
- 11 бригада Нацгвардии – "имени Михаила Грушевского";
- 31 отдельный полк связи и радиотехнического обеспечения Воздушных Сил ВСУ получил наименование "имени гетмана Михаила Дорошенко";
- 54 отдельный разведывательный батальон Сухопутных войск ВСУ – "имени Михаила Тишы";
- 302 зенитному ракетному полку Воздушных Сил ВСУ присвоили наименование "Харьковский";
- 164 радиотехническая бригада Воздушных Сил ВСУ теперь имеет название "Слободская";
- 223 зенитный ракетный Теребовлянский полк Воздушных ВСУ – "имени Украинских Сечевых Стрельцов";
- 138 зенитная ракетная бригада Воздушных Сил ВСУ – "Днепровская";
- 25 отдельная воздушно Днепропетровская бригада десантно-штурмовой войск ВСУ – "Сичеславская";
- 1 отдельная бригада Государственной специальной службы транспорта имеет почетное наименование "имени князя Льва";
- 101 отдельная бригада охраны Генштаба ВСУ – "имени генерал-полковника Геннадия Воробьева";
- 38 зенитный ракетный полк Сухопутных войск ВСУ – "имени генерал-хорунжего Юрия Тютюнника";
- 91 отдельный полк оперативного обеспечения Сухопутных войск ВСУ – "Ахтырский";
- 138 центр специального назначения (противодействия диверсиям и террористическим актам) – "имени князя Владимира Святославича".