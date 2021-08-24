Отметили 14 полков и бригад. Они получили наименования в честь исторических украинских деятелей.

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Почетные наименования

25 бригаде охраны общественного порядка Нацгвардии присвоено почетное наименование "имени князя Аскольда";

11 бригада Нацгвардии – "имени Михаила Грушевского";

31 отдельный полк связи и радиотехнического обеспечения Воздушных Сил ВСУ получил наименование "имени гетмана Михаила Дорошенко";

54 отдельный разведывательный батальон Сухопутных войск ВСУ – "имени Михаила Тишы";

302 зенитному ракетному полку Воздушных Сил ВСУ присвоили наименование "Харьковский";

164 радиотехническая бригада Воздушных Сил ВСУ теперь имеет название "Слободская";

223 зенитный ракетный Теребовлянский полк Воздушных ВСУ – "имени Украинских Сечевых Стрельцов";

138 зенитная ракетная бригада Воздушных Сил ВСУ – "Днепровская";

25 отдельная воздушно Днепропетровская бригада десантно-штурмовой войск ВСУ – "Сичеславская";

1 отдельная бригада Государственной специальной службы транспорта имеет почетное наименование "имени князя Льва";

101 отдельная бригада охраны Генштаба ВСУ – "имени генерал-полковника Геннадия Воробьева";

38 зенитный ракетный полк Сухопутных войск ВСУ – "имени генерал-хорунжего Юрия Тютюнника";

91 отдельный полк оперативного обеспечения Сухопутных войск ВСУ – "Ахтырский";

138 центр специального назначения (противодействия диверсиям и террористическим актам) – "имени князя Владимира Святославича".

Обратите внимание! В Киеве 24 августа состоялся масштабный парад Вооруженных сил Украины ко Дню Независимости. В нем приняли участие более 5 тысяч военнослужащих. Также привлекли около 100 летательных аппаратов, 400 единиц вооружения и техники.