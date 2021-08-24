Відзначили 14 полків та бригад. Вони отримали найменування на честь історичних українських діячів.
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Почесні найменування
- 25 бригаді охорони громадського порядку Нацгвардії присвоїли почесне найменування "імені князя Аскольда";
- 11 бригада Нацгвардії – "імені Михайла Грушевського";
- 31 окремий полк зв'язку та радіотехнічного забезпечення Повітряних Сил ЗСУ отримав найменування "імені гетьмана Михайла Дорошенка";
- 54 окремий розвідувальний батальйон Сухопутних військ ЗСУ – "імені Михайла Тиші";
- 302 зенітному ракетному полку Повітряних Сил ЗСУ присвоїли найменування "Харківський";
- 164 радіотехнічна бригада Повітряних Сил ЗСУ тепер має найменування "Слобідська";
- 223 зенітний ракетний Теребовлянський полк Повітряних ЗСУ – "імені Українських Січових Стрільців";
- 138 зенітна ракетна бригада Повітряних Сил ЗСУ – "Дніпровська";
- 25 окрема повітрянодесантна Дніпропетровська бригада Десантно-штурмових військ ЗСУ – "Січеславська";
- 1 окрема бригада Державної спеціальної служби транспорту має почесне найменування "імені князя Лева";
- 101 окрема бригада охорони Генштабу ЗСУ – "імені генерал-полковника Геннадія Воробйова";
- 38 зенітний ракетний полк Сухопутних військ ЗСУ – "імені генерал-хорунжого Юрія Тютюнника";
- 91 окремий полк оперативного забезпечення Сухопутних військ ЗСУ – "Охтирський";
- 138 центр спеціального призначення (протидії диверсіям та терористичним актам) – "імені князя Володимира Святославича".