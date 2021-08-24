Відзначили 14 полків та бригад. Вони отримали найменування на честь історичних українських діячів.

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Почесні найменування

25 бригаді охорони громадського порядку Нацгвардії присвоїли почесне найменування "імені князя Аскольда";

11 бригада Нацгвардії – "імені Михайла Грушевського";

31 окремий полк зв'язку та радіотехнічного забезпечення Повітряних Сил ЗСУ отримав найменування "імені гетьмана Михайла Дорошенка";

54 окремий розвідувальний батальйон Сухопутних військ ЗСУ – "імені Михайла Тиші";

302 зенітному ракетному полку Повітряних Сил ЗСУ присвоїли найменування "Харківський";

164 радіотехнічна бригада Повітряних Сил ЗСУ тепер має найменування "Слобідська";

223 зенітний ракетний Теребовлянський полк Повітряних ЗСУ – "імені Українських Січових Стрільців";

138 зенітна ракетна бригада Повітряних Сил ЗСУ – "Дніпровська";

25 окрема повітрянодесантна Дніпропетровська бригада Десантно-штурмових військ ЗСУ – "Січеславська";

1 окрема бригада Державної спеціальної служби транспорту має почесне найменування "імені князя Лева";

101 окрема бригада охорони Генштабу ЗСУ – "імені генерал-полковника Геннадія Воробйова";

38 зенітний ракетний полк Сухопутних військ ЗСУ – "імені генерал-хорунжого Юрія Тютюнника";

91 окремий полк оперативного забезпечення Сухопутних військ ЗСУ – "Охтирський";

138 центр спеціального призначення (протидії диверсіям та терористичним актам) – "імені князя Володимира Святославича".

Зверніть увагу! У Києві 24 серпня відбувся масштабний парад Збройних сил України до Дня Незалежності. У ньому взяли участь понад 5 тисяч військовослужбовців. Також залучили близько 100 літальних апаратів, 400 одиниць озброєння та техніки.