После заседания СНБО Зеленский обратился к украинцам. Президент объяснил, что Россия спешит, потому что видит нашу мощь и знает, что в Украине мы доказываем силу ценностей.

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Вот почему она спешит. Устраивает этот фарс с попыткой аннексии. Пытается украсть то, что ей не принадлежит,

– подчеркнул глава государства.

Он добавил, что агрессор хочет убийствами, издевательствами, шантажом и ложью переписать историю и перерисовать границы. Однако Украина этого не допустит.

Обратите внимание! 30 сентября Путин объявил об аннексии временно оккупированных территорий – Херсонщины, Запорожья, Донетчины, Луганщины. Подписали фиктивные бумажки с гауляйтерами.

Россия не остановилась бы на Украине

Зеленский отметил, что 24 февраля первый полномасштабный удар был нанесен по Украине. Однако Россия не остановилась бы на наших границах, если бы мы ее не остановили.

Под ударом могли оказаться страны Балтии, Польша, Молдова и Грузия, Казахстан. Россия претендовала на покорение разных народов Европы и Азии, но эта преступная амбиция ломается в Украине.

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