Після засідання РНБО Зеленський звернувся до українців. Президент пояснив, що Росія поспішає, бо бачить нашу міць та знає, що в Україні ми доводимо силу цінностей.

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Саме тому вона поспішає. Влаштовує цей фарс зі спробою анексії. Намагається вкрасти те, що їй не належить,

– наголосив глава держави.

Він додав, що агресор хоче вбивствами, знущаннями, шантажем і брехнею переписувати історію й перемальовувати кордони. Проте Україна цього не допустить.

Зверніть увагу! 30 вересня Путін оголосив про анексію тимчасово окупованих територій – Херсонщини, Запоріжжя, Донеччини, Луганщини. Підписали фіктивні папірці з гауляйтерами.

Росія не зупинилась би на Україні

Зеленський зазначив, що 24 лютого перший повномасштабний удар був завданий по Україні. Однак Росія не зупинилась би на наших кордонах, якби ми її не зупинили.

Під ударом могли опинитись країни Балтії, Польща, Молдова та Грузія, Казахстан. Росія претендувала на підкорення різних народів Європи та Азії, але ця злочинна амбіція ламається в Україні.

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