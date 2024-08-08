Жан Беленюк и Парвиз Насибов сегодня принесли Украине бронзовую и серебряную олимпийские медали соответственно. Владимир Зеленский поблагодарил украинских спортсменов за такое достижение.

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Реакция Зеленского на новые медали

Греко-римская борьба. Олимпийские игры в Париже. Украинцы добывают серебро и бронзу. Парвиз Насибов, Жан Беленюк, гордимся! Спасибо за ваш характер и силу! Такие результаты вдохновляют,

– написал президент.