Жан Беленюк та Парвіз Насібов сьогодні принесли Україні бронзову та срібну олімпійські медалі відповідно. Володимир Зеленський подякував українським спортсменам за таке досягнення.

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Реакція Зеленського на нові медалі

Греко-римська боротьба. Олімпійські ігри в Парижі. Українці здобувають срібло та бронзу. Парвіз Насібов, Жан Беленюк, пишаємося! Дякую за ваш характер і силу! Такі результати надихають,

– написав президент.