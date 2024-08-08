Жан Беленюк та Парвіз Насібов сьогодні принесли Україні бронзову та срібну олімпійські медалі відповідно. Володимир Зеленський подякував українським спортсменам за таке досягнення.
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Реакція Зеленського на нові медалі
Греко-римська боротьба. Олімпійські ігри в Парижі. Українці здобувають срібло та бронзу. Парвіз Насібов, Жан Беленюк, пишаємося! Дякую за ваш характер і силу! Такі результати надихають,
– написав президент.