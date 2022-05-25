То есть это означает, что отныне в российскую армию будут брать и лиц до 50 лет. Президент также прокомментировал такое решение России. Он сделал это в своем традиционном вечернем обращении, сообщает 24 канал.

В мире должна быть устойчивая привычка – принимать во внимание Украину: главное из обращения Зеленского

Отмена возрастных ограничений для призывников в России: реакция Зеленского

По словам Владимира Зеленского, Вооруженные Силы Украины, разведка и все защитники, противостоят жесточайшему наступлению российских войск на Востоке страны. Кое-где враг сильно преобладает – техникой и количеством солдат.

Впрочем, украинские воины все же наносят им значительные потери, вероятнее всего, на фоне этого противник и принял новый указ.

Российские власти приняли показательное решение – они разрешили брать на контрактную службу людей постарше. То есть, молодых им уже не хватает, но желание воевать все же сохраняется. Еще нужно время, чтобы отбить у них это желание,

– заявил глава нашего государства.

Он также подчеркнул, что нужна еще помощь партнеров, прежде всего, оружием для Украины. Полная помощь – без исключений и ограничений. Еще раз подчеркнув, что Украина нуждается в помощи, которой будет достаточно, чтобы победить.

В России отменяют возрастные ограничения для призывников

Сегодня, 25 мая, Совет страны-агрессорки принял новый закон , устраняющий возрастные ограничения для службы в армии по контракту. Отныне в российскую армию будут привлекать и контрактников старше 40 лет.

Что это, если не еще один признак того, что Россия сталкивается с нехваткой пехоты для продолжения наступления на Украину? Это значит, что победа Украины уже не за горами!

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