Каждый день украинские защитники наносят врагу сокрушительные потери. Они ликвидируют как личный состав россиян, так и их военную технику.
Главное 29 450 уничтоженных оккупантов и ракетные атаки по Запорожью и Кривому Рогу: основное за 91 день войны
ВСУ продолжают уничтожать кафиров на Востоке
- личного состава – 62
- БТР – 1
- артиллерийских систем – 6
- минометов – 4
- АТТ – 4
- БПЛА – 1
К слову, с начала полномасштабного российского вторжения ряда "двухсотых" пополнили уже 29 450 кафиров . За сутки, 24 мая, это количество увеличилось на 100 человек, а теперь ликвидировано еще больше. Кажется, русская армия уже совсем скоро останется ни с чем. И все благодаря украинским защитникам, приближающим победу Украины.
В России отменяют возрастные ограничения для призывников
Сегодня Совет страны-агрессорки принял новый закон , устраняющий возрастные ограничения для службы в армии по контракту. Отныне в российскую армию будут привлекать и контрактников старше 40 лет.
Поражения российской армии: последние новости
- Украинские солдаты продолжают наносить колоссальные потери оккупантам. Только за сутки 24 мая ВСУ ликвидировали около 180 захватчиков и около двух десятков вражеской техники. Также украинские военные отбили 3 вражеские атаки на Востоке страны .
- На 90-й день полномасштабной войны над Запорожьем наши Вооруженные Силы Украины сбили штурмовик российских оккупантов СУ-25, а раньше, тоже в Запорожье, был сбит еще один российский самолет с ПЗРК "Игла" – Су-34.
- Враг теряет в Украине даже "элитные" подразделения, которые снабжал лучшим оружием. Речь идет о 58 армии врага . В этот раз ВСУ разбили захватчика на Юге страны.
- На одной из позиций российские кафиры решили отдохнуть и спокойно распить спиртное на броне своего танка. Однако операторы ССО Украины помешали им в этом и уничтожили танк вместе с живой силой . Сделали это с помощью дрона-камикадзе.
- Николаевские десантники уничтожили несколько единиц боевых бронированных машин российских военных, а экипаж сгорел вместе с боевыми машинами.
- Кроме того, за три месяца войны наши защитники полностью уничтожили 17 вражеских батальонных тактических групп.