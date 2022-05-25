Каждый день украинские защитники наносят врагу сокрушительные потери. Они ликвидируют как личный состав россиян, так и их военную технику.

Главное 29 450 уничтоженных оккупантов и ракетные атаки по Запорожью и Кривому Рогу: основное за 91 день войны

ВСУ продолжают уничтожать кафиров на Востоке

Сегодня, 25 мая, украинские герои также уничтожали кафиров. Речь идет о восточном направлении.
Так, Вооруженные Силы Украины сдерживают агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Сегодня наши воины уничтожили:
  • личного состава – 62
  • БТР – 1
  • артиллерийских систем – 6
  • минометов – 4
  • АТТ – 4
  • БПЛА – 1

К слову, с начала полномасштабного российского вторжения ряда "двухсотых" пополнили уже 29 450 кафиров . За сутки, 24 мая, это количество увеличилось на 100 человек, а теперь ликвидировано еще больше. Кажется, русская армия уже совсем скоро останется ни с чем. И все благодаря украинским защитникам, приближающим победу Украины.

В России отменяют возрастные ограничения для призывников

Сегодня Совет страны-агрессорки принял новый закон , устраняющий возрастные ограничения для службы в армии по контракту. Отныне в российскую армию будут привлекать и контрактников старше 40 лет.
Что это, если не еще один признак того, что Россия сталкивается с нехваткой пехоты для продолжения наступления на Украину?

Поражения российской армии: последние новости

  • Украинские солдаты продолжают наносить колоссальные потери оккупантам. Только за сутки 24 мая ВСУ ликвидировали около 180 захватчиков и около двух десятков вражеской техники. Также украинские военные отбили 3 вражеские атаки на Востоке страны .
  • На 90-й день полномасштабной войны над Запорожьем наши Вооруженные Силы Украины сбили штурмовик российских оккупантов СУ-25, а раньше, тоже в Запорожье, был сбит еще один российский самолет с ПЗРК "Игла" – Су-34.
  • Враг теряет в Украине даже "элитные" подразделения, которые снабжал лучшим оружием. Речь идет о 58 армии врага . В этот раз ВСУ разбили захватчика на Юге страны.
  • На одной из позиций российские кафиры решили отдохнуть и спокойно распить спиртное на броне своего танка. Однако операторы ССО Украины помешали им в этом и уничтожили танк вместе с живой силой . Сделали это с помощью дрона-камикадзе.
  • Николаевские десантники уничтожили несколько единиц боевых бронированных машин российских военных, а экипаж сгорел вместе с боевыми машинами.
  • Кроме того, за три месяца войны наши защитники полностью уничтожили 17 вражеских батальонных тактических групп.

К теме – 91 день войны. Оперативная информация от Генштаба ВСУ: смотрите видео