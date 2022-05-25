Щодня українські захисники завдають ворогу нищівних втрат. Вони ліквідовують як особовий склад росіян, так і їх військову техніку.
Головне 29 450 знищених окупантів і ракетні атаки по Запоріжжю та Кривому Рогу: основне за 91 день війни
ЗСУ продовжують нищити окупантів на Сході
- особового складу – 62
- БТР – 1
- артилерійських систем – 6
- мінометів – 4
- АТТ – 4
- БПЛА – 1
До слова, від початку повномасштабного російського вторгнення лави "двохсотих" поповнили вже 29 450 окупантів. За добу, 24 травня, ця кількість збільшилася на 100 осіб, а тепер ліквідовано ще більше. Здається, російська армія вже зовсім скоро залишиться ні з чим. І все завдяки українським захисникам, які приближають перемогу України.
В Росії скасовують вікові обмеження для призовників
Сьогодні Рада країни-агресорки ухвалила новий закон, який усуває вікові обмеження для служби в армії за контрактом. Відтепер до російської армії залучатимуть і контрактників старше ніж 40 років.
Поразки російської армії: останні новини
- Українські солдати продовжують завдавати колосальних втрат окупантам. Лише за добу 24 травня ЗСУ ліквідували близько 180 загарбників та майже два десятки ворожої техніки. Також українські військові відбили 3 ворожі атаки на Сході країни.
- На 90-й день повномасштабної війни над Запоріжжям наші Збройні Сили України збили штурмовик російських окупантів СУ-25, а раніше, теж на Запоріжжі, був збитий ще один російський літак з ПЗРК "Ігла" – Су-34.
- Ворог втрачає в Україні навіть "елітні" підрозділи, які забезпечував найкращою зброєю. Мовиться про 58 армію ворога. Цього разу ЗСУ розбили загарбника на Півдні країни.
- На одній із позицій російські окупанти вирішили перепочити та спокійно розпити спиртне на броні свого танка. Втім, оператори ССО України завадили їм у цьому й знищили танк разом із живою силою. Зробили це за допомогою дрона-камікадзе.
- Миколаївські десантники знищили декілька одиниць бойових броньованих машин російських військових, а екіпаж згорів разом з бойовими машинами.
- Крім того, за 3 місяці війни наші захисники повністю знищили 17 ворожих батальйонних тактичних груп.