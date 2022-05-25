Щодня українські захисники завдають ворогу нищівних втрат. Вони ліквідовують як особовий склад росіян, так і їх військову техніку.

Головне 29 450 знищених окупантів і ракетні атаки по Запоріжжю та Кривому Рогу: основне за 91 день війни

Так, Збройні Сили України стримують агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Сьогодні наші воїни знищили:

особового складу – 62

БТР – 1

артилерійських систем – 6

мінометів – 4

АТТ – 4

БПЛА – 1

До слова, від початку повномасштабного російського вторгнення лави "двохсотих" поповнили вже 29 450 окупантів. За добу, 24 травня, ця кількість збільшилася на 100 осіб, а тепер ліквідовано ще більше. Здається, російська армія вже зовсім скоро залишиться ні з чим. І все завдяки українським захисникам, які приближають перемогу України.

В Росії скасовують вікові обмеження для призовників

Сьогодні Рада країни-агресорки ухвалила новий закон, який усуває вікові обмеження для служби в армії за контрактом. Відтепер до російської армії залучатимуть і контрактників старше ніж 40 років.

Поразки російської армії: останні новини

Що це, якщо не ще одна ознака того, що Росія стикається з нестачею піхоти для продовження наступу на Україну?!