Сьогодні Рада країни-агресорки схвалила закон. Тож відтепер до армії залучатимуть і контрактників старше ніж 40 років.

Головне 29 450 знищених окупантів і ракетні атаки по Запоріжжю та Кривому Рогу: основне за 91 день війни

В Росії скасовують вікові обмеження для призовників

До сьогодні на службу за контрактом брали росіян віком від 18 до 40 років та іноземців, яким ще не виповнилось 30 років.

Втім, новий закон передбачає залучення до російської армії контрактників віком до 50 років.

Одне із російських ЗМІ навело слова заступника міністра оборони Панкова. На його думку, нічого поганого немає в тому, що до армії приєднаються водії, кухарі, фельдшери тощо.

У справжню десантуру ми таких хлопців вже не візьмемо, там особливі вимоги щодо здоров'я. У плавсклад, у підводні та надводні сили ми теж не візьмемо. Йдеться ось про яку категорію військовослужбовців,

— підкреслив він.

Також додав, що "це дійсно правильно, це в сьогоднішньому тренді".

Здається, це ще одна ознака того, що Росія стикається з нестачею піхоти для продовження наступу на Україну. Це означає, що до нашої перемоги залишилося ще зовсім трохи!

Свіжі втрати ворога станом на 25 травня

Збройні Сили України щодня докладають усіх зусиль, аби показати російським окупантам, що їх в Україні ніхто не чекав, й не потребує "асвабадітєлєй". Тож, ЗСУ завдає ворогу чималих втрат як в особовому складі, так і у військовій техніці. Так, від початку повномасштабного російського вторгнення було ліквідовано вже 29 450 окупантів. За добу, 24 травня, ця кількість збільшилася на 100 осіб.

особового складу ліквідовано 29 450 осіб (+100 за останню добу);

танків – 1 305 одиниць (+3);

бойових броньованих машин –3 213 одиниць (+19);

артилерійських систем – 606 одиниць;

РСЗВ – 201 одиниця;

засобів ППО – 93 одиниці;

літаків – 206 одиниць (+1);

гелікоптерів – 170 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 491 одиниця (+11);

крилатих ракет – 112 одиниць;

кораблів та катерів – 13 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 218 одиниць (+5);

спеціальної техніки – 44 одиниці (+1).

До теми – 91 день війни. Оперативна інформація від Генштабу ЗСУ: дивіться відео