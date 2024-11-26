Так, противник применил для атаки 188 воздушные цели. Президент Зеленский отреагировал на атаку врага, сообщает 24 Канал.

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Зеленский отреагировал на атаку по Украине

Российские войска атаковали Украину и выпустили рекордное количество ударных дронов против украинцев – 188. Президент поблагодарил наших защитников неба за отражение атаки. Отмечается, что около 80 дронов удалось сбить, более 90 – локально потеряны.

К сожалению, есть повреждения нашей критической инфраструктуры. Сложная ситуация сейчас в Тернополе. Все службы, ремонтные бригады на местах, работают и помогают людям. Делаем все, чтобы как можно быстрее вернуть поставки электричества,

– отметил Зеленский.

Президент указал, что в каждом беспилотнике, который оккупанты запустили этой ночью, 85 иностранных компонентов. Поэтому, это почти 16000 компонентов, без которых они не летали бы.

"Такие атаки возможны только потому, что преступник обходит санкции, Россия обходит санкции через различные схемы", – отметил лидер Украины.

Президент поблагодарил всех в мире, кто блокирует такие поставки, и отметил, что нужно больше совместной работы, чтобы санкции действовали и заставляли Россию прекратить эту войну.

Должны остановить российскую агрессию,

– подчеркнул гарант.



Последствия атаки на Тернопольщину / Фото ГСЧС