Владимир Зеленский отметил, что мишенями для российских бомб стали жилой дом, хлебозавод и стадион. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
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Зеленский назвал Россию террористом
Глава государства подчеркнул, что Россия атаковала обычных гражданских людей.
Россия – террорист и ежедневно подтверждает это своими собственными действиями, своим выбором воевать и пробовать расширять войну,
– сказал Зеленский.
Он выразил свои соболезнования родным и близким погибших.
Президент также отметил, что сейчас на Генеральной Ассамблее ООН много говорят о коллективных усилиях ради безопасности и будущего. Однако все, что нужно – просто остановить террор и чтобы Россия прекратила эту свою преступную и неспровоцированную агрессию, которая нарушает все глобальные правила. Поскольку это подарит и безопасность, и будущее.
Главное об ударе по Харькову 24 сентября
- После обеда 24 сентября оккупанты сбросили авиабомбы на гражданскую инфраструктуру Харькова. По предварительной информации, россияне выпустили по городу 8 ФАБ-250.
- В Киевском районе вражеский снаряд напрямую попал в 9-этажный дом. Также сообщалось о повреждении многоэтажки в Салтовском районе.
- Кроме этого, оккупанты попали в частное предприятие.
- Сейчас в Харькове продолжается спасательная операция. На данный момент известно о 3 погибших и 28 пострадавших, однако их количество еще может возрасти.