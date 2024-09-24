Владимир Зеленский отметил, что мишенями для российских бомб стали жилой дом, хлебозавод и стадион. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.

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Зеленский назвал Россию террористом

Глава государства подчеркнул, что Россия атаковала обычных гражданских людей.

Россия – террорист и ежедневно подтверждает это своими собственными действиями, своим выбором воевать и пробовать расширять войну,

– сказал Зеленский.

Он выразил свои соболезнования родным и близким погибших.

Президент также отметил, что сейчас на Генеральной Ассамблее ООН много говорят о коллективных усилиях ради безопасности и будущего. Однако все, что нужно – просто остановить террор и чтобы Россия прекратила эту свою преступную и неспровоцированную агрессию, которая нарушает все глобальные правила. Поскольку это подарит и безопасность, и будущее.

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