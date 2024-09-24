Удар пришелся на два района города. Городской голова Харькова Игорь Терехов рассказал о по меньшей мере трех погибших.

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Один из домов россияне обстреляли еще в 2022 году

Россияне ударили по двум многоэтажкам в Киевском и Салтовском районах. В одну из них было прямое попадание. Люди находятся под завалами.

Городской голова Харькова Игорь Терехов рассказал, что дом, по которому пришелся удар в Киевском районе, российские войска обстреляли впервые в начале войны.

За это время дом отремонтировали и подготовили к грядущей зиме.

Его почти отремонтировали, вставили все окна, утеплили, подготовили к отопительному сезону,

– написал городской голова Харькова.

Как и в прошлый раз, враг ударил по дому КАБом. Этажи в нем сложились с восьмого по третий.