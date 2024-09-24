Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о последствиях удара по городу. Взрывы в Харькове прогремели в 15:26.

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Какие последствия обстрела Харькова 24 сентября

В Киевском районе в жилом доме шестеро пострадавших. Этажи в доме сложились с восьмого по третий. В целом по всем местам прилетов имеем двух погибших. Продолжается поисково-спасательная операция. На месте работают все соответствующие службы и волонтеры,

– написал Терехов в 16:15.

К сожалению, довольно быстро стало известно, что жертв и пострадавших больше. На 16:31 говорится о трех погибших и по меньшей мере 15 раненых, на 16:45 количество пострадавших возросло до 22.

"Дом, по которому пришелся удар в Киевском районе, уже был обстрелян в начале войны. Его почти отремонтировали, вставили все окна, утеплили, подготовили к отопительному сезону. Враг второй раз ударил по нему УАБом", – добавил Игорь Терехов.

Враг нанес несколько ударов УАБами по четырем районам города. В Салтовском и Киевском районах бомбы попали по жилым многоэтажкам. По одной из многоэтажек было прямое попадание.

Последствия попадания по дому в Харькове сегодня: смотрите видео

Жилой дом в спальном районе. А скажут, что "военный объект"...

– написал городской глава.

Лубинец призвал наказать Россию за преступления

"Россия безнаказанно терроризирует Харьковскую область. Жилой район города Харьков – целенаправленный удар по жилому дому. Жертвами агрессора становятся обычные гражданские украинцы! Каждый такой случай – это преступление. Они все должны быть должным образом зафиксированы, а виновные – наказаны! Обращаю внимание международного сообщества на это!" – написал омбудсмен.