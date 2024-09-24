Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про наслідки удару по місту. Вибухи в Харкові пролунали о 15:26.

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Які наслідки обстрілу Харкова 24 вересня

У Київському районі у житловому будинку шестеро постраждалих. Поверхи у будинку склалися з восьмого по третій. Загалом по всіх місцях прильотів маємо двох загиблих. Триває пошуково-рятувальна операція. На місці працюють усі відповідні служби та волонтери,

– написав Терехов о 16:15.

На жаль, досить швидко стало відомо, що жертв і постраждалих більше. На 16:31 мовиться про трьох загиблих і щонайменше 15 поранених, на 16:45 кількість постраждалих зросла до 22.

"Будинок, по якому прийшовся удар у Київському районі, вже був обстріляний на початку війни. Його майже відремонтували, вставили усі вікна, утеплили, підготували до опалювального сезону. Ворог вдруге вдарив по ньому КАБом", – додав Ігор Терехов.

Ворог завдав кілька ударів КАБами по чотирьох районах міста. У Салтівському та Київському районах бомби поцілили по житлових багатоповерхівках. По одній з багатоповерхівок було пряме влучання.

Наслідки влучання по будинку в Харкові сьогодні: дивіться відео

Житловий будинок у спальному районі. А скажуть, що "військовий об'єкт"…

– написав міський голова.

Лубінець закликав покарати Росію за злочини

"Росія безкарно тероризує Харківщину. Житловий район міста Харків – цілеспрямований удар по житловому будинку. Жертвами агресора стають звичайні цивільні українці! Кожен такий випадок – це злочин. Вони всі мають бути належно зафіксовані, а винні – покарані! Звертаю увагу міжнародної спільноти на це!" – написав омбудсмен.