Модернизированные КАБы, по сравнению с другими, могут преодолевать гораздо большее расстояние, чем обычные. Об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, отметив, что есть два метода противодействия новым авиабомбам.

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Особенность модернизированных российских КАБов

Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" рассказал, что модернизированные управляемые авиационные бомбы россиян – это универсальный модуль коррекции огня. Если сказать простыми словами, то ФАБ (авиабомба, свободно падающая с самолета) превращается в КАБ.

Это управляемая авиационная бомба, которая может лететь на большее расстояние. Врагу удалось на определенный километраж продвинуть тактико-технические характеристики, поэтому он их и активно использует,

– объяснил Братчук.

По словам представителя Украинской добровольческой армии "Юг", оккупанты пытаются усовершенствовать свою авиационную компоненту и говорится здесь не только о самолетах.

Как раз для того, чтобы обезопасить свою авиацию, россияне и модернизировали управляемые авиационные бомбы, которые могут сбрасывать бомбы с большего расстояния.

Таким вооружением враг продолжает работать по Запорожью. Выходов из этой ситуации есть два – сбивать вражеские самолеты в воздухе или наносить удары непосредственно по российским аэродромам и территории самой России,

– отметил Братчук.

Он добавил, что Силы обороны Украины над этими задачами активно работают.

К слову, военный аналитик Ян Матвеев рассказал, что Россия способна производить КАБы, ведь для их изготовления нужны достаточно простые компоненты, которые трудно ограничить санкциями. Однако большое количество изготовить их не может из-за коррупции и неспособности полностью перестроить экономику на военные рельсы.