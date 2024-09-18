Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик Ян Матвеев, отметив, что противник производит много КАБов, однако не невероятное количество. Россияне рассчитывают обойтись той численностью этого оружия, которую сейчас изготавливают.

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Виновата коррупция и бардак

Корректируемые авиационные бомбы – не такое уж сложное оружие. Оно изготавливается из металлического корпуса, взрывчатки и взрывателя.

Вся сложность в универсальном модуле планирования и коррекции – в системе наведения. Хотя она не очень сложная и ее элементы можно приобрести на свободном рынке,

– подчеркнул военный аналитик.

Однако для изготовления крылатых ракет Х-101, "Искандер", "Калибров" нужна электроника, детали которой можно достать в условиях санкций только по "серым схемам", и их можно отследить и запретить их ввоз. Но их все равно поставляют в Россию.

Относительно деталей к КАБов, то они закупаются в Китае или где-то еще, потому что по ним очень сложно создать какие-то ограничения – они не очень сложные и не уникальные. Чтобы запрещать ввоз такого комплектования, необходимо полноценное эмбарго на поставку любых электронных компонентов. Также для изготовления КАБов можно использовать элементную базу двойного назначения,

– отметил он.

В то же время россияне не могут наладить абсолютно массовое производство КАБов, так же как и снарядов, которые еще проще изготовить – нужен металл и химические компоненты. Все это есть на территории России, однако все равно Кремль закупает боеприпасы в Северной Корее и Иране.

Управляемые авиабомбы также россияне не могут выпускать в безграничном количестве, и здесь, по его мнению, имеет влияние фактор коррупции, бардака в российской власти и невозможность полноценно перестроить экономику на военные рельсы.

Они не хотят форсировать этот процесс, строить крупные заводы, сгонять туда людей, а пытаются обойтись тем, что имеют – чтобы не очень беспокоить российское население. Наверное российские власти рассчитывают, что того количества оружия, которое они сейчас производят, им хватит,

– заметил Ян Матвеев.

К слову, украинские силы уничтожили склад главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России в городе Торопец. Известно, что на огромном складе хранились ракеты, предназначенные для оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", тактических ракетных комплексов "Точка-У", КАБы и артиллерийские боеприпасы.