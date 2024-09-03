Ранее под арестом оказались еще несколько высокопоставленных чиновников минобороны, в частности, еще один заместитель Шойгу – Тимур Иванов. Политолог и исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко сказал 24 Каналу, что любая воюющая страна уделяет особое внимание оборонному сектору. Соответственно в этом секторе будут концентрироваться люди, которые нечисты на руки.

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Это специфика авторитарных режимов

Россия, кроме того, что ведет войну с Украиной, также осуществляет поставки военной техники и вооружения в страны Африки и Ближнего Востока. Поэтому военный компонент в России очень большой и на него работает значительный процент ВВП. Соответственно в эту сферу привлечено огромное количество денег.

Поэтому точечными задержаниями генералов российским властям не удастся системно бороться с коррупцией. Даже новый министр обороны Андрей Белоусов не может наладить системные антикоррупционные процессы,

– отметил политолог.

Конечно коррупция продолжится в минобороны России и она, по его мнению, будет разъедать, как ржавчина, Россию и путинский режим.

В России система управления слишком вертикализована и не способствует проявлению инициативы менеджеров среднего звена. Даже если они знают, как улучшить определенные процессы, без команды сверху, они этого делать не будут. Потому что есть риск, что их идеи не воспримут, а они потеряют то, что имеют.

Это специфика авторитарных режимов. Поэтому в России ситуация с коррупцией будет только ухудшаться,

– отметил Алексей Буряченко.

Напомним, что 29 августа стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении экс-заместителя министра обороны России Павла Попова. Его подозревают в мошенничестве, ведь по данным следствия, Попов, который отвечал за развитие, обслуживания и функционирования парка "Патриот", незаконно обогащался.