Следствие утверждает, что генерал действовал совместно с директором парка Ахмедовым и заместителем начальника ГУ инновационного развития минобороны Шестеровым, которых задержали в начале августа. Майор ВСУ Егор Чечеринда в эфире 24 Канала предположил, что такие чистки свидетельствуют не о борьбе с коррупцией, а о попытке взять под контроль денежные потоки, проходящие через минобороны.

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Белоусов расставляет своих людей в минобороны

Чечеринда назвал назначенного в мае 2024 года министра обороны России Белоусова новой "метлой". По его словам, тот начинает проводить чистки и пытается установить свои правила в ведомстве.

Он расставляет своих людей, делает чистки среди офицерского командного состава минобороны. Это не борьба с коррупцией, просто человек Путина пытается зациклить все денежные потоки, которые проходят вокруг минобороны, на выходцев из ФСБ. Чтобы все эти финансы не расходились на уровне Шойгу и его команды,

– отметил Чечеринда.

Майор ВСУ добавил, что, согласно последнему опросу, который проводился среди российского общества, лишь 33% граждан доверяют Шойгу, это один из наименьших уровней доверия к российским силовикам. К Белоусову ориентировочно 45%, а наибольший уровень доверия к человеку, который воплощает образ российского силовика – к Кадырову, 53% голосов россиян.