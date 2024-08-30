Слідство стверджує, що генерал діяв спільно з директором парку Ахмедовим та заступником начальника ГУ інноваційного розвитку міноборони Шестеровим, яких затримали на початку серпня. Майор ЗСУ Єгор Чечеринда в етері 24 Каналу припустив, що такі чистки свідчать не про боротьбу з корупцією, а про спробу взяти під контроль грошові потоки, що проходять через міноборони.

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Бєлоусов розставляє своїх людей в міноборони

Чечеринда назвав призначеного в травні 2024 року міністра оборони Росії Бєлоусова новою "мітлою". З його слів, той починає проводити чистки та намагається встановити свої правила у відомстві.

Він розставляє своїх людей, робить чистки серед офіцерського командного складу міноборони. Це не боротьба з корупцією, просто людина Путіна намагається зациклити всі грошові потоки, які проходять навколо міноборони, на вихідців з ФСБ. Щоб всі ці фінанси не розходилися на рівні Шойгу та його команди,

– зазначив Чечеринда.

Майор ЗСУ додав, що, згідно з останнім опитуванням, яке проводилося серед російського суспільства, лише 33% громадян довіряють Шойгу, це один з найменших рівнів довіри до російських силовиків. До Бєлоусова орієнтовно 45%, а найбільший рівень довіри до людини, яка втілює образ російського силовика – до Кадирова, 53% голосів росіян.