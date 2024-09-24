Удар припав на два райони міста. Міський голова Харкова Ігор Терехов розповів про щонайменше трьох загиблих.
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Один із будинків росіяни обстріляли ще у 2022 році
Росіяни вдарили по двох багатоповерхівках у Київському та Салтівському районах. В одну із них було пряме влучання. Люди знаходяться під завалами.
Міський голова Харкова Ігор Терехов розповів, що будинок, по якому прийшовся удар у Київському районі, російські війська обстріляли вперше на початку війни.
За цей час будинок відремонтували та підготували до прийдешньої зими.
Його майже відремонтували, вставили усі вікна, утеплили, підготували до опалювального сезону,
– написав міський голова Харкова.
Як і минулого разу, ворог вдарив по будинку КАБом. Поверхи у ньому склалися з восьмого по третій.