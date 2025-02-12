Украину пока что не приглашают в НАТО. Владимир Зеленский знает, что Альянс не готов принять нашу страну. Вступление в НАТО могло бы стать гарантией безопасности для Украины. Но если Украину в Альянсе не видят, то Украина просит у США другие гарантии безопасности.