Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на слова Президента України Володимира Зеленського під час пресконференції з міністром фінансів США Скоттом Бессентом.
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Якими можуть бути гарантії безпеки для України
Нам постійно говорили про політику "відкритих дверей". Про це всі говорили. Ви знаєте, що політика США, колишньої адміністрації, всіх цих років і сьогоднішньої адміністрації щодо НАТО нам відомо. Нас ніхто не запрошує в НАТО,
– заявив президент України.
Найдешевший варіант – це Україна в НАТО. Найдорожчий – це будувати НАТО в Україні, бо іншого шляху в українців не буде,
– сказав Зеленський.
Президент додав, що посилення української армії за допомогою партнерів потім може відобразитися і на безпеці Сполучених Штатів. Для дійсної безпеки Україна має побудувати армію за чисельністю як в Росії. Саме Україна сьогодні стоїть на захисті Європи, тому Зеленський просить Трампа та лідерів європейських країн допомогти посилити українське військо за допомогою грошей і зброї.