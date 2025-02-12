Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на слова Президента України Володимира Зеленського під час пресконференції з міністром фінансів США Скоттом Бессентом.

Дивіться також Різниця – колосальна: Зеленський порівняв кількості бойових бригад України та Росії

Якими можуть бути гарантії безпеки для України

Нам постійно говорили про політику "відкритих дверей". Про це всі говорили. Ви знаєте, що політика США, колишньої адміністрації, всіх цих років і сьогоднішньої адміністрації щодо НАТО нам відомо. Нас ніхто не запрошує в НАТО,

– заявив президент України.

Питання щодо вступу до НАТО міститься в конституції України. Однак це не означає беззаперечного вступу до Альянсу. За словами Зеленського, усі розмови про реформи, новий рівень української армії та зміни законодавства відбувалися "заради популізму".

Оскільки є країни, які зовсім не бачать Україну в НАТО, наприклад Словаччина, Угорщина і США, то для України мають існувати інші гарантії безпеки.

Найдешевший варіант – це Україна в НАТО. Найдорожчий – це будувати НАТО в Україні, бо іншого шляху в українців не буде,

– сказав Зеленський.

Президент додав, що посилення української армії за допомогою партнерів потім може відобразитися і на безпеці Сполучених Штатів. Для дійсної безпеки Україна має побудувати армію за чисельністю як в Росії. Саме Україна сьогодні стоїть на захисті Європи, тому Зеленський просить Трампа та лідерів європейських країн допомогти посилити українське військо за допомогою грошей і зброї.