Російська армія значно більша за Українську, зазначив президент. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Economist.

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Якого розміру армію має Росія

Зеленський навів цифри, за якими Росія має 220 бойових бригад чисельністю від 3500 до 5000 військових у кожній. Незважаючи на значні втрати серед кадрових офіцерів, ці підрозділи продовжують функціонувати, залучаючи молодих військових, які проходять навчання.

Для порівняння він зазначив, що Україна має 110 бригад, а європейські країни – 80.

"Ви розумієте, що відбувається? Без України Європа буде окупована. Без допомоги США він нас поступово з'їсть, бо ми вдвічі менші. А щоб нас окупувати, йому треба бути втричі більшим за нас. Це закони сухопутної війни. Коли ти нападаєш, тобі потрібно співвідношення один до трьох, тоді ти можеш окупувати, захопити, розгромити", – сказав президент.

За словами Зеленського, для вторгнення в Україну Росії потрібно 330 бригад, тоді як зараз їх лише 220. Він підкреслив, що в Європі лише 80 бригад, і якщо Росія вирішить напасти, вона зможе окупувати її без опору. Україна ж стримує близько мільйона російських військових.

"Якщо завтра Путін скаже: "Я більше не йду до вас, я йду до Європи". Що зробить Європа?" – додав Зеленський.