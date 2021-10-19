Принятый документ привел закон о Национальном антикоррупционном бюро в соответствие с Конституцией. Это Владимир Зеленский подчеркнул в своем сообщении.

Напомним Рада изменила статус НАБУ: Кабмин сможет назначать и увольнять его директора

"Спасибо всем 304 нардепам"

Владимир Зеленский поздравил Раду с принятием этого решения. Он поблагодарил тех, кто нажал зеленую кнопку, и отметил, что это важный шаг.

Наконец статус НАБУ нормирован в соответствии с Конституцией. Это важный шаг для стабильной работы антикоррупционной инфраструктуры,

– написал Зеленский.

Какие изменения принесет закон о НАБУ в работу органа

Законопроект №5459-1 превращает НАБУ из государственного правоохранительного органа в центральный орган исполнительной власти. К тому же он будет иметь специальный статус.

Теперь бюро должно расследовать не только дела в отношении топ-корупционеров, но и "другие уголовные правонарушения".

Из закона о НАБУ исключили положение о том, что бюро "образуется Президентом Украины в соответствии с этим и другими законами Украины". Теперь орган образуется только в соответствии с этим законопроектом.

Деятельность НАБУ будет координировать Кабмин.

Директора НАБУ назначает и освобождает от должности также Кабмин. Уволить чиновника тоже может правительство.



Главное о законе о НАБУ / Инфографика НАБУ

Полный текст публикации Владимира Зеленского

Поздравляю вас, Верховная Рада, с принятием закона о #NABU #5459-1. Спасибо всем 304 народным депутатам, которые поддержали этот документ! Наконец статус НАБУ нормирован в соответствии с Конституцией. Это важный шаг для стабильной работы антикоррупционной инфраструктуры.