Ухвалений документ привів закон про Національне антикорупційне бюро у відповідність до Конституції. На цьому Володимир Зеленський наголосив у своєму дописі.
Нагадаємо Рада змінила статус НАБУ: Кабмін зможе призначати і звільняти його директора
"Дякую усім 304 нардепам"
Володимир Зеленський привітав Раду із ухваленням цього рішення. Він подякував тим, хто натиснув зелену кнопку і відзначив, що це важливий крок.
Нарешті статус НАБУ унормовано відповідно до Конституції. Це важливий крок для стабільної роботи антикорупційної інфраструктури,
– написав Зеленський.
Які зміни принесе закон про НАБУ в роботу органу
- Законопроєкт №5459-1 перетворює НАБУ з державного правоохоронного органу на центральний орган виконавчої влади. До того ж він матиме спеціальний статус.
- Тепер бюро має розслідувати не лише справи щодо топкорупціонерів, а й "інші кримінальні правопорушення".
- Із закону про НАБУ виключили положення про те, що бюро "утворюється Президентом України відповідно до цього та інших законів України". Тепер орган утворюється лише відповідно до цього законопроєкту.
- Діяльність НАБУ координуватиме Кабмін.
- Директора НАБУ призначає та звільняє із посади також Кабмін. Звільнити посадовця теж може уряд.
Головне щодо закону про НАБУ / Інфографіка НАБУ
Повний текст публікації Володимира Зеленського
Вітаю вас Верховна Рада з прийняттям закону про #NABU #5459-1. Дякую усім 304 народним депутатам, які підтримали цей документ! Нарешті статус НАБУ унормовано відповідно до Конституції. Це важливий крок для стабільної роботи антикорупційної інфраструктури.