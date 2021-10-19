Ухвалений документ привів закон про Національне антикорупційне бюро у відповідність до Конституції. На цьому Володимир Зеленський наголосив у своєму дописі.

Нагадаємо Рада змінила статус НАБУ: Кабмін зможе призначати і звільняти його директора

"Дякую усім 304 нардепам"

Володимир Зеленський привітав Раду із ухваленням цього рішення. Він подякував тим, хто натиснув зелену кнопку і відзначив, що це важливий крок.

Нарешті статус НАБУ унормовано відповідно до Конституції. Це важливий крок для стабільної роботи антикорупційної інфраструктури,

– написав Зеленський.

Які зміни принесе закон про НАБУ в роботу органу

Законопроєкт №5459-1 перетворює НАБУ з державного правоохоронного органу на центральний орган виконавчої влади. До того ж він матиме спеціальний статус.

Тепер бюро має розслідувати не лише справи щодо топкорупціонерів, а й "інші кримінальні правопорушення".

Із закону про НАБУ виключили положення про те, що бюро "утворюється Президентом України відповідно до цього та інших законів України". Тепер орган утворюється лише відповідно до цього законопроєкту.

Діяльність НАБУ координуватиме Кабмін.

Директора НАБУ призначає та звільняє із посади також Кабмін. Звільнити посадовця теж може уряд.



Головне щодо закону про НАБУ / Інфографіка НАБУ

Повний текст публікації Володимира Зеленського

Вітаю вас Верховна Рада з прийняттям закону про #NABU #5459-1. Дякую усім 304 народним депутатам, які підтримали цей документ! Нарешті статус НАБУ унормовано відповідно до Конституції. Це важливий крок для стабільної роботи антикорупційної інфраструктури.