Зеленский отметил, что Чапкис – "великий танцор, человек, личность, с несокрушимым характером, с сильной энергетикой, с желанием жить и неповторимым "движением на паркете".

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Никогда не забуду его школу, его вклад в историю украинского танца. И всегда буду помнить его "Пара номер пять сегодня была, возможно, и лучше, но не настолько, как я",

– вспомнил президент.

Чапкиса Зеленский охарактеризовал так: "неисправимый оптимист, тот, с кого действительно хотелось брать пример. Тот, для кого танец никогда не был работой, зато был его жизнью".

"Для меня Григорий Николаевич – навсегда! Как и его слова: "Надо двигаться до последнего вздоха"». Советую не забывать эту фразу Всем нам. Навсегда в наших сердцах", – подчеркнул украинский лидер.

Обратите внимание! Владимир Зеленский стал победителем первого сезона шоу "Танцы со звездами". Будущий президент танцевал в паре с Еленой Шоптенко. Чапкис был одним из судей. Впоследствии хореограф признался: один из номеров Зеленского и Шоптенко поразил его до глубины души. Чапкис рассказывал, что запомнил этот номер на всю жизнь.

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