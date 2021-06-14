Зеленський зауважив, що Чапкіс – "великий танцівник, людина, особистість, з незламним характером, із сильною енергетикою, з бажанням жити та неповторним "рухом на паркеті".
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Ніколи не забуду його школу, його внесок в історію українського танцю. І завжди пам'ятатиму його "Пара номер п'ять сьогодні була, можливо, і кращою, але не настільки, як я",
– пригадав президент.
Чапкіса Зеленський схарактеризував так: "невиправний оптиміст, той, з кого дійсно хотілося брати приклад. Той, для кого танець ніколи не був роботою, натомість був його життям".
"Для мене Григорій Миколайович – назавжди! Як і його слова: "Треба рухатися до останнього подиху". Раджу не забувати цю фразу всім нам. Назавжди в наших серцях", – наголосив український лідер.
Смерть Чапкіса: головне
- Український танцюрист і хореограф Григорій Чапкіс пішов з життя на 92-му році життя у неділю, 13 червня.
- Син хореографа розповів, що причиною смерті став поважний вік танцюриста. В останні дні життя у Чапкіса "все почало відмовляти".
- Дата і час прощання з легендарним хореографом наразі невідомі.