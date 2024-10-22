Об этом президент Украины заявил во время встречи с журналистами, состоявшейся после переговоров с министром обороны США Ллойдом Остином, передает 24 Канал.
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Что сказал Зеленский об увольнении Буданова и Умерова
Владимир Зеленский отметил, что не собирался увольнять ни начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова, ни министра обороны Рустема Умерова.
Я не собирался менять Буданова. Информация эта ходила, да. По Умерову не было тоже такого вопроса,
– заявил Зеленский.
К слову, ранее в сети и в СМИ распространялась волна слухов, что Кирилла Буданова "готовятся заменить на его должности". Журналисты ссылались на собственные источники в силовых структурах, которые утверждали, что "такой вариант существует".
Однако министр обороны Рустем Умеров, реагируя на эту информацию, отметил, что Кирилл Буданов – это генерал с большой популярностью. В то же время он пока посоветовал начальнику "сосредоточиться на разведке" и отметил, что глава ГУР останется на своей должности.