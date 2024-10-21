В интервью The Washington Post министр обороны Украины заявил, что Буданов – генерал, который имеет большую популярность. По словам Умерова, сейчас он посоветовал главе ГУР сосредоточиться на работе.

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Умеров ответил на слухи об увольнении Буданова

Ранее в СМИ появилась информация, что Спецтехноэкспорт, который находился под контролем ГУР МОУ, задолжал перед государством 800 миллионов гривен. Сейчас Умеров сообщил, что запустил аудит компании, впоследствии она перейдет под непосредственное руководство Минобороны.

Отвечая на слухи о возможном увольнении Буданова, Умеров отметил, что глава Главного управления разведки – генерал с большой популярностью. По словам министра обороны, сейчас он посоветовал Буданову "сосредоточиться на разведке, а не закупках". В то же время Умеров отметил, что глава ГУР останется на своей должности.

О вероятном увольнении Буданова ранее писали в NV. Журналисты ссылались на собственные источники в силовых структурах, которые утверждали, что "такой вариант существует".

Через несколько дней в Forbes Ukraine, ссылаясь на 10 собеседников в ведомствах оборонного сектора, МО, Раде и ОП, заявили, что правительство рассматривает отставку не только Буданова, но и Умерова и Сырского. Источники утверждали, что, мол, в у Сырского и Ермака натянутые отношения с Будановым, а сам Зеленский якобы недоволен некоторыми операциями ГУР, которые не имели успеха.