В інтерв'ю The Washington Post міністр оборони України заявив, що Буданов – генерал, який має велику популярність. За словами Умєрова, нині він порадив очільнику ГУР зосередитися на роботі.

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Умєров відповів на чутки про звільнення Буданова

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Спецтехноекспорт, який перебував під контролем ГУР МОУ, заборгував перед державою 800 мільйонів гривень. Нині Умєров повідомив, що запустив аудит компанії, згодом вона перейде під безпосереднє керівництво Міноборони.

Відповідаючи на чутки про можливе звільнення Буданова, Умєров зауважив, що очільник Головного управління розвідки – генерал з великою популярністю. За словами міністра оборони, нині він порадив Буданову "зосередитися на розвідці, а не закупівлях". Водночас Умєров наголосив, що очільник ГУР залишиться на своїй посаді.

Про ймовірне звільнення Буданова раніше писали у NV. Журналісти посилалися на власні джерела у силових структурах, які стверджували, що "такий варіант існує".

За кілька днів у Forbes Ukraine, посилаючись на 10 співрозмовників у відомствах оборонного сектору, МО, Раді та ОП, заявили, що уряд розглядає відставку не лише Буданова, а й Умєрова та Сирського. Джерела стверджували, що, мовляв, в у Сирського та Єрмака натягнуті відносини з Будановим, а сам Зеленський нібито незадоволений деякими операціями ГУР, які не мали успіху.