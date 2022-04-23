Зеленский заявил, что обсуждал бы с Путиным исключительно те вопросы, которые касаются его как президента своей страны. 24 канал передает детали.

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О чем бы Зеленский говорил с Путиным

Президент подчеркнул, что самый первый и самый главный вопрос для обсуждений с Путиным – это вопрос территориальной целостности Украины.

Именно эти вопросы я бы с ним обсуждал. Как дальше будет жить наш, украинский Донбасс? Как дальше будет жить Крым? Где, в какой точке мы можем об этом договориться, и можем ли вообще?

– подчеркнул Зеленский.

При этом президент добавил, что самое главное – наше государство поднимает эти вопросы и Россия начинает на них отвечать. "Не так, как нам нравится, но диалог начат", – заметил Зеленский.

Без лишних сантиментов, эти вопросы и этот диалог был бы, или будет, очень предметным. Не уверен даже, что эмоциональным,

– подытожил президент.

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